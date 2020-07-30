В Госдуме поддержали заявление главы OMV по «Северному потоку — 2»

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил призыв главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле дать политический ответ на угрозы США о введении санкций против компаний, участвующих в постройке «Северного потока — 2».

«Заявление абсолютно правильное. Потому что сегодня, после беспрецедентного давления Соединённых Штатов в лице Госдепа, Минфина, Министерства энергетики США, они стали угрожать непосредственно участникам этого проекта. Что вызвало огромное возмущение представителей компаний. И многие из них уже обратились к руководству своих стран», — сказал Чепа.

Депутат отметил, что «идёт непосредственное обращение в Берлин и Брюссель» с просьбой дать политическую оценку действиям США.

«Тем более что в своих угрозах американцы заявляли, что продолжение работы этих европейских компаний несёт угрозу Трансатлантическому договору. То есть идёт уже прямой политический шантаж. И это вызывает серьёзный и вполне естественный отклик европейских компаний», — добавил он.

Ранее глава OMV призвал дать ответ на угрозы США в адрес «Северного потока — 2».

По его словам, речь идёт о том, как именно Европа будет отстаивать свой суверенитет, особенно по вопросу энергоснабжения.