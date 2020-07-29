«Газпром» не указал в своих активах владельца «Академика Черского»

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Самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), являющийся собственником трубоукладчика «Академик Черский», который способен достроить «Северный поток — 2», не вошёл в список аффилированных лиц «Газпрома».
«Газпром» не указал в своих активах владельца «Академика Черского»
  • © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что данный факт может означать то, что СТИФ больше не принадлежит «Газпрому», либо компания использовала право скрыть фонд из списка аффилированных лиц ввиду санкционных рисков.

По данным ЕГРЮЛ, СТИФ до сих пор является действующим юридическим лицом.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем взаимодействие в сфере энергетики и важную роль, которую Украина и Польша играют в обеспечении энергетической безопасности Европы.

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