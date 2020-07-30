Глава OMV призвал дать ответ на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

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Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что на угрозы США о введении санкций, против компаний, участвующих в постройке «Северного потока — 2», необходимо дать политический ответ.
Глава OMV призвал дать ответ на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»
  • Reuters

«Как европейская компания, мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — цитирует Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеле.

По его словам, речь идёт о том, как именно Европа будет отстаивать свой суверенитет, особенно по вопросу энергоснабжения.

Ранее сообщалось, что самарский теплоэнергетический имущественный фонд (СТИФ), являющийся собственником трубоукладчика «Академик Черский», который способен достроить «Северный поток — 2», не вошёл в список аффилированных лиц «Газпрома».

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