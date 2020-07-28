Экономист прокомментировал сообщения об оттоке валютных вкладов

Финансовый аналитик РИСИ, экономист Михаил Беляев прокомментировал сообщение о том, что крупнейшие российские банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов.

«Всё указывает на то, что в целом заканчивается целая эра в банковской системе России — депозиты вообще перестают быть в нашей стране инвестиционным инструментом, а валютные и подавно», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, многие банки даже ликвидировали депозитные программы в иностранной валюте.

По словам Беляева, вклады как инструмент получения прибыли уходят в историю, уступая место новым возможностям и продуктам.

Со своей стороны, руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с газетой «Известия» указал, что отток валютных вкладов прогнозировался после снятия режима самоизоляции.

По его словам, у граждан есть необходимость снять средства с депозитов, чтобы восполнить сокращение доходов. Кроме того, они могут воспользоваться возможностью приобрести недвижимость в ипотеку по низким ставкам.

«Также причиной оттока средств из банков является туристический сезон: восстановление сообщения с другими странами даёт возможность успеть отдохнуть в этом году», — считает Деев.

Ранее начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий оценил ситуацию с валютными вкладами россиян.