РБК: крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков

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Крупнейшие российские банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов, передаёт РБК со ссылкой на отчётность кредитных организаций на 1 июля.
РБК: крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков
  • Reuters

По оценке аналитика БКФ Максима Осадчего, отток $602,4 млн с депозитов в иностранной валюте в июне пережили семь из 11 системно значимых игроков. Больше всего потеряли ВТБ (-$470,9 млн), Райффайзенбанк (-$55,9 млн) и Альфа-банк (-$49,1 млн).

По данным ЦБ, в целом по сектору средства россиян в иностранной валюте на начало июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения росли второй месяц после длительного оттока, однако рост происходил за счёт увеличения средств на текущих и карточных счетах.

Ранее сообщалось, что жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады, внеся на депозиты около $721 млн.

Наибольший отток был зафиксирован в марте, когда произошла паника на фондовых рынках и резко снизилась ставка ФРС.

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