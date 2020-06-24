Россияне снова начали пополнять валютные вклады
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что по состоянию на 1 июня общий объём средств на валютных вкладах достиг $88,97 млрд.
По данным агентства, с января по апрель россияне снимали валюту со своих вкладов. При этом наибольший отток был зафиксирован в марте, когда произошла паника на фондовых рынках и резко снизилась ставка Федеральной резервной системы. В марте граждане забрали с депозитов почти $5 млрд.
Ранее в ЦБ сообщили, что международные резервы России по состоянию на 5 июня увеличились на $1,3 млрд — до $565,2 млрд.