В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о «Северном потоке — 2»

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Анастасия Румянцева
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT сообщение МИД Украины о том, что глава ведомства Дмитрий Кулеба и его польский коллега Яцек Чапутович договорились предпринимать дальнейшие шаги, чтобы не допустить реализации «Северного потока — 2».
В Госдуме оценили заявление главы МИД Украины о «Северном потоке — 2»
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«Они путают два понятия: безопасность Европы и финансовая безопасность Украины и Польши... Тот же самый объём газа, который поступает сейчас через трубопровод, который идёт через Украину и Польшу, он и будет поступать в Европу. Они (европейцы. — RT) будут получать такой же объём газа, который они сейчас и получают. Украина и Польша не будут получать своих денег за транзит, вот они за это беспокоятся», — пояснил Ананских.

По словам депутата, попытки противостоять проекту продолжаются уже очень давно. 

«Они связаны только с одной задачей — заставить «Газпром» проводить газ по высоким тарифам через свои государства и получать на этом дополнительные дивиденды. О борьбе за энергетическую безопасность Европы разговор вообще не идёт», — заключил парламентарий.

Ранее в Киеве отметили готовность Варшавы бороться с «Северным потоком — 2».

В марте Чапутович заявил, что реализация проекта газопровода «Северный поток — 2» приведёт к негативным политическим и экономическим последствиям для Евросоюза и зависимости от «Газпрома».

По мнению польского министра, проект представляет «угрозу европейской солидарности и энергетической безопасности».

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