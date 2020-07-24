Аналитик прокомментировал снижение ключевой ставки до 4,25%

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов оценил снижение ключевой ставки до 4,25%.

«Было принято компромиссное решение — снижение всего на 25 базисных пунктов. Тем самым послан сигнал и рынкам, и экономике», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, снижение ставок — общемировой тренд.

Как прогнозирует эксперт, эффект может появиться ближе к концу года, когда и предприятия получат более дешёвые кредиты, и россияне смогут получить более дешёвую ипотеку, что подтолкнёт строительную индустрию.

В свою очередь, эксперт финансового рынка по брокерской и дилерской деятельности, управляющий партнёр Lavnik Investments Григорий Вершинин в беседе с ФАН выразил мнение, что проценты по банковским депозитам не будут превышать ключевую ставку.

Тем не менее, как считает эксперт, не стоит ожидать, что произойдёт отток денежных средств из банков.

«Большая часть населения всё равно отдаёт предпочтение такому привычному в управлении финансовому инструменту, как банковские депозиты», — уточнил он.

Кроме того, считает Вершинин, возрастёт привлекательность кредитов, в том числе ипотечных.

Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку до 4,25% годовых.