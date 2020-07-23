Песков: Путин поручил проработать хеджирование нефтегазовых доходов

Президент России Владимир Путин поручил проработать возможность хеджирования нефтегазовых доходов страны для их защиты от падения сырьевых цен. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании нефтегазовых доходов.

«Действительно в соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования этой практики, которую некоторые страны применяют в плане хеджирования рисков на предмет нестабильной ценовой конъюнктуры», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что, по оценке Минфина, в июне средняя цена нефти российской марки Urals выросла более чем на треть по сравнению с маем и достигла $41,93 за баррель. Резкое удорожание энергосырья аналитики объясняют снятием карантинных ограничений и увеличением потребления топлива в мире. При этом отмечается, что всё больший интерес к российской нефти проявляют Китай и другие страны Азии.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия в 2020 году из-за коронавируса недополучит большой объём доходов, что станет серьёзным ударом по бюджету.