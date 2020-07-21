РБК: Минфин предложил приостановить индексацию зарплат чиновников

Министерство финансов может временно отказаться от индексации зарплат чиновников, передаёт РБК со ссылкой на методику расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Так, документ предусматривает «отказ в 2021 году от индексации оплаты труда (за исключением денежного довольствия военнослужащих) и оптимизацию графика проведения реформы денежного содержания федеральных государственных служащих в 2021 и 2022 годах».

В ведомстве не уточнили, сколько денег удастся сэкономить благодаря этой мере.

Минфин также предлагает отказаться от выплаты дотаций региональным бюджетам за выполнение губернаторами KPI. Предполагается, что экономия составит 150 млрд рублей.

Отказ от индексации уже применялся в 2014—2017 годах. Позже зарплаты госслужащих увеличивали на уровень инфляции.



