Силуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария
- Reuters
«Предпринятые «двадцаткой» меры по поддержке экономики и населения как на национальном, так и на международном уровне оказались действенными и своевременными, что позволило не допустить реализации наиболее негативных сценариев развития мировой экономики», — приводит РИА Новости слова Силуанова.
Силуанов также отметил беспрецедентный по масштабам пакет мер для поддержки экономики, которые приняла Россия.
Ранее сообщалось, что Минфин России оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей.
В начале мая глава Минфина Антон Силуанов оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии более чем в 6,5% ВВП.