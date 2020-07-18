Силуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария

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Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19.
Силуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария
  • Reuters

«Предпринятые «двадцаткой» меры по поддержке экономики и населения как на национальном, так и на международном уровне оказались действенными и своевременными, что позволило не допустить реализации наиболее негативных сценариев развития мировой экономики», — приводит РИА Новости слова Силуанова.

Силуанов также отметил беспрецедентный по масштабам пакет мер для поддержки экономики, которые приняла Россия.

Ранее сообщалось, что Минфин России оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей.

В начале мая глава Минфина Антон Силуанов оценил общий объём поддержки экономики в 2020 году в условиях пандемии более чем в 6,5% ВВП.

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