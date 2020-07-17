Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
- РИА Новости
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.
Под реальными подразумеваются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.
Денежные доходы сократились во II квартале 2020 года на 4,8% к аналогичному периоду 2019 года. За первое полугодие снижение составило 0,4%.
Росстат отмечает, что рост реального размера зарплат (с поправкой на инфляцию) в мае 2020 года составил 1% в годовом выражении после снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% — в феврале и 6,5% — в январе.
Ранее Росстат отметил снижение задолженности по зарплате в стране.