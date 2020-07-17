Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в первом полугодии — на 3,7%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.

Под реальными подразумеваются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Денежные доходы сократились во II квартале 2020 года на 4,8% к аналогичному периоду 2019 года. За первое полугодие снижение составило 0,4%.

Росстат отмечает, что рост реального размера зарплат (с поправкой на инфляцию) в мае 2020 года составил 1% в годовом выражении после снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% — в феврале и 6,5% — в январе.

Ранее Росстат отметил снижение задолженности по зарплате в стране.