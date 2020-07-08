Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России

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Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России
  • globallookpress.com

По его словам, сфера труда испытывает на себе серьёзные негативные последствия.

«Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности и обеспечения занятости нашего населения», — цитирует главу правительства ТАСС.

Он выразил уверенность, что нынешние вызовы требуют совместного убедительного ответа, который «позволит восстановить рабочие места, гарантировать социальную защиту и определить вектор развития».

Ранее в Кремле заявили, что приоритетом для российских властей является ликвидация бедности. Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на эти цели направлены практически все программы развития.

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