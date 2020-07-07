В Кремле назвали приоритетом борьбу с бедностью

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приоритетом для российских властей является ликвидация бедности, на эти цели направлены практически все программы развития.

По словам Пескова, президент и правительство занимаются борьбой с бедностью в приоритетном порядке.

«Безусловно, ликвидация бедности — это то, на что направлено действие практически всех программ развития, будь то национальные проекты, национальные цели или всё остальное», — объяснил он.

В Кремле добавили, что реализацию этих планов иногда затрудняют определённые обстоятельства, но это не означает, что работа прекращается.

Как передаёт РИА Новости, СК «Росгосстрах Жизнь» и научно-технический центр «Перспектива» провели исследование, в ходе которого 45% участников опроса заявили, что их среднемесячный доход не выше 15 тыс. рублей. При этом в конце февраля — начале марта, когда ещё не были введены ограничения из-за пандемии коронавируса, о таком доходе заявляли около 38% респондентов. Всего были опрошены 1502 респондента.