Песков назвал один из приоритетов работы Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что одним из приоритетов российского лидера Владимира Путина является укрепление стабильности в России.
Песков назвал один из приоритетов работы Путина
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

По словам Пескова, Путин отмечал, что после того, как СССР прекратил своё существование, прошло совсем мало времени в историческом контексте. Он добавил, что это «очень мало времени для полноценного восстановления, укрепления и цементирования основ любого государства», в том числе России.

«Именно поэтому и многие правовые основы, регуляторные практики и так далее, и тому подобное — на живую нитку», — объяснили в Кремле.

Песков отметил, что последовательно идёт процесс совершенствования, процесс цементирования, необходимый для полноценного и необратимого укрепления государства.

По его словам, очень важным, существенным шагом в этом направлении был процесс внесения изменений в Конституцию.

Он ответил на вопрос журналиста, хватит ли Владимиру Путину времени, чтобы «укрепить стабильность» в России.

«Вы знаете, что Владимир Путин работает над этим постоянно, собственно, один из приоритетов его работы», — заявил пресс-секретарь президента.

Также Песков напомнил, что 20 лет назад российское государство «было на грани развала» и его состояние «оставляло желать лучшего».

Ранее Путин прокомментировал итоги голосования по поправкам к Конституции.

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