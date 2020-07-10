Эксперт оценил прогноз роста цен на нефть к 2025 году

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT оценил заявления зарубежных аналитиков о том, что цены на нефть могут вновь подняться выше отметки $100 за баррель.

«Мне кажется, это довольно смелое заявление. На практике, мы видим, что цены такие могут возникать, если возникнет существенный дефицит предложения. Но мы этого не видим», — сказал эксперт.

По мнению Юшкова, единственный шанс, при котором возможен такой взлёт цены на нефть, «если что-то произойдёт с одним из крупных производителей нефти».

«Вот тогда возникнет «дыра» в предложении и дефицит создаст высокие цены. Например, если начнётся какая-то война на Ближнем Востоке, будет перекрыт Ормузский пролив и нефть не сможет выходить из Персидского залива на мировой рынок. Должно случиться что-то масштабное, что резко уберёт одного из поставщиков», — заключил он.

Ранее некоторые аналитики допустили возможность роста цен на нефть до отметки более $100 за баррель до конца 2020 года.

Кроме того, по их прогнозам, к 2025 году может быть легко достигнута планка в $150 за баррель.