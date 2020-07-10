Аналитик допустил цену на нефть в $150 за баррель к 2025 году

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Некоторые эксперты допускают, что цены на нефть могут вновь подняться выше отметки $100 за баррель.
Аналитик допустил цену на нефть в $150 за баррель к 2025 году
  • © REUTERS/Todd Korol

Об этом информирует The Wall Street Journal.

Так, Ричард Фуллартон из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital допускает рост цен на нефть до отметки более $100 за баррель до конца 2020 года, пишет ТАСС.

«Нам никогда до конца не исчерпать запасы нефти. Вопрос лишь в том, использовать ли средства для того, чтобы добраться до нее», — заявил Фуллартон.

В свою очередь, Тревор Вудс , директор по инвестициям хедж-фонда Northern Trace Capital, отмечает, что «давление недофинансирования будет очень серьёзным». По его словам, «некоторым производителям будет реально сложно продолжать добычу».

«Планка в $150 за баррель может быть легко достигнута к 2025 году», — добавил Вудс.

Ранее директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на нефтяном рынке.

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