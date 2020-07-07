Минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране в 2020 году

Минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране в 2020 и 2021 годах.

По сравнению с оценкой июня прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года вырос на 70 тыс. баррелей в сутки, до 11,63 млн, а на 2021 год — на 170 тыс. баррелей, до 11,01 млн баррелей в день.

Как сообщает РИА Новости, это следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В июне Минэнерго, напротив, понижало прогнозы добычи на эти годы.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что существует очень много факторов воздействия, которые могут постоянно меняться.