Минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране в 2020 году

Короткая ссылка
Минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране в 2020 и 2021 годах.
Минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране в 2020 году
  • Reuters

По сравнению с оценкой июня прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года вырос на 70 тыс. баррелей в сутки, до 11,63 млн, а на 2021 год — на 170 тыс. баррелей, до 11,01 млн баррелей в день.

Как сообщает РИА Новости, это следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической информации министерства (EIA).

В июне Минэнерго, напротив, понижало прогнозы добычи на эти годы.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы цен на нефть. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что существует очень много факторов воздействия, которые могут постоянно меняться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить