Оренбургская область увеличила объём экспорта в Белоруссию в 20 раз

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Объём экспорта из Оренбуржья в Белоруссию за минувший квартал вырос в 20 раз.

Существенное увеличение экспорта продукции из Оренбургской области в Белоруссию фиксируют члены рабочей группы по сотрудничеству региона и республики.

«Доля Белоруссии в региональном объёме внешнеторгового оборота за 2019 год составила 7,7%, за I квартал 2020 года — 20,3%. Экспорт оренбургских товаров в республику вырос в 20,2 раза и составил $115,2 млн», — передаёт RIA56 слова вице-губернатора области Сергея Балыкина.

Участники встречи отметили высокую заинтересованность в продолжении и дальнейшем развитии партнёрских отношений. Стороны приступили к подготовке плана торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2021—2023 годы.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин заявил, что Россия останется основным рынком для поставок белорусского продовольствия.

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