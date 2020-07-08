На пленарном заседании в среду, 8 июля, Госдума проголосовала за законопроекты, направленные на поддержку экономики.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Как заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, нормативно-правовые акты повысят туристическую привлекательность России и создадут благоприятные условия для экспорта отечественной продукции.

В частности, поправки к Налоговому кодексу, принятые во втором чтении, предусматривают введение с 1 января 2021 года системы электронных чеков tax free.

Также принят законопроект по поддержке производителей удобрений.

«Закон снимет запрет на хранение агрохимикатов на территориях портов. Такое решение будет способствовать развитию портовой инфраструктуры, переориентации грузопотоков из морских портов сопредельных государств и — как следствие — наращиванию экспорта», — сказал Володин.

Ещё один законопроект направлен на развитие винодельческой отрасли. Он предлагает разрешить проведение ярмарок сроком до 14 дней с бесплатной дегустацией, причём должны быть представлены производители только из стран Евразийского экономического союза.

«Такие ярмарки нередко становятся настоящим культурным событием в жизни региона, они сопровождаются большой развлекательной программой — театрализованными представлениями, концертами, конкурсами и другими развлечениями», — подчеркнул Володин.

По его словам, это приносит прибыль не только конкретным производителям, но и может стать статьёй дохода для регионального бюджета.

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