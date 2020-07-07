В Москве оценили объём экспорта косметики и лекарств в январе — апреле

Московские компании в январе — апреле 2020 года экспортировали косметику и лекарства на $216,65 млн.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Показатель на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

«Москва также по итогам первых четырёх месяцев этого года стала лидером среди российских регионов по экспорту косметической и фармацевтической продукции — доля столицы в нём составляет 36%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столичные производители экспортировали свою продукцию в основном в страны СНГ и Прибалтики. В первую десятку импортёров также попал Сингапур.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла второе место среди регионов — лидеров Центрального федерального округа по экспорту мороженого.