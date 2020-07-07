В Москве оценили объём экспорта косметики и лекарств в январе — апреле

Короткая ссылка
Московские компании в январе — апреле 2020 года экспортировали косметику и лекарства на $216,65 млн.
В Москве оценили объём экспорта косметики и лекарств в январе — апреле
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Показатель на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

«Москва также по итогам первых четырёх месяцев этого года стала лидером среди российских регионов по экспорту косметической и фармацевтической продукции — доля столицы в нём составляет 36%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, столичные производители экспортировали свою продукцию в основном в страны СНГ и Прибалтики. В первую десятку импортёров также попал Сингапур.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла второе место среди регионов — лидеров Центрального федерального округа по экспорту мороженого.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить