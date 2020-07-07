МЭР опровергает данные о резком падении доходов россиян

Короткая ссылка
Минэкономразвития России опровергло данные о резком падении доходов россиян.
МЭР опровергает данные о резком падении доходов россиян
  • РИА Новости

«В апреле средняя номинальная начисленная заработная плата составила 49,3 тыс. рублей. Данные Росстата о доходах населения показывают, что в I квартале 2020 года номинальные доходы населения росли на 3,3%», — говорится в сообщении на сайте МЭР.

Отмечается, что в начале действия ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, реальные зарплаты, то есть начисленные суммы с учётом инфляции, снизились на 2% к апрелю 2019 года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приоритетом для российских властей является ликвидация бедности, на эти цели направлены практически все программы развития.

Как сообщало РИА Новости, СК «Росгосстрах Жизнь» и научно-технический центр «Перспектива» провели исследование, в ходе которого 45% участников опроса заявили, что их среднемесячный доход не выше 15 тыс. рублей. При этом в конце февраля — начале марта, когда ещё не были введены ограничения из-за пандемии коронавируса, о таком доходе заявляли около 38% респондентов. Всего были опрошены 1502 респондента. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить