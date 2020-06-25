В Польше рассказали о планах по строительству АЭС вместе с США

Польша намерена построить атомные реакторы и вырабатывать около 20% электроэнергии от общего спроса, рассказал уполномоченный правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире RMF FM.

«Это зависит от общего спроса на энергоносители в перспективе 2040—2045 годов. Мы прогнозируем, что это может быть около 20%. Не будет так, что всю энергетику в Польше мы переведём на атомную», — сказал он, уточняя планируемые объёмы выработки энергии.

Наимский добавил, что власти намерены построить реакторы для выработки 6—9 гигаватт электроэнергии.

Он также отметил, что США в данном вопросе — очень хороший партнёр, каких в мире мало.

«Мы ищем партнёра, который будет также финансово участвовать в этом предприятии, который будет строить с нами, а также оставаться с нами в течение длительного срока эксплуатации. Таких партнёров в мире мало. Здесь американский партнёр — очень хороший выбор», — цитирует чиновника РИА Новости.

Наимский не стал отвечать на вопрос о месте будущей АЭС, однако добавил, что рассказать о месте, подрядчике и сроках строительства сможет примерно через год.

Ранее американский и польский президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше.

В октябре 2019 года в Польше заявили о планах полностью отказаться от российского газа к концу 2022-го.

Тогда Наимский уточнил, что новыми поставщиками могут стать США и Катар.