Трамп и Дуда подтвердили подготовку договора о проекте АЭС в Польше

Американский и польский президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда на пресс-конференции по итогам переговоров подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше.

Трансляция велась в Twitter Белого дома.

«В ближайшее время будет подписан договор между Польшей и США, который сделает возможным проектирование, связанное с большим проектом использования ядерной энергии для производства электрической энергии в нашей стране», — сказал Дуда.

Он добавил, что компании, которые будут участвовать в проекте, уже выбраны.

«Мы работаем над заключением соглашения, которое облегчит создание в Польше атомных электростанций», — рассказал Трамп.

По его словам, по новому соглашению Польша сможет закупать технологии у американских компаний для гражданской атомной энергетики.

Ранее в администрации США заявили о намерении заключить с Польшей двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики, в том числе по строительству крупной АЭС.