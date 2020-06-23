В США рассказали о возможном контракте с Польшей по строительству АЭС
- Reuters
«Мы стремимся заключить двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования ядерной энергии, которое позволит Польше быстро двигаться в строительстве крупной атомной электростанции, применяющей американскую технологию», — цитирует её ТАСС.
В октябре в Польше заявили о планах полностью отказаться от российского газа к концу 2022 года.
Уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский уточнил, что новыми поставщиками могут стать США и Катар.