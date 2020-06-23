Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.

«Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14% на период до 2023 года. Предлагаю снизить её до 7,6%. Причём не временно, а бессрочно», — сказал президент.

Он отметил, что «будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 до 3%».

По его словам, это даже лучше, чем в таких привлекательных для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская.

Путин отметил, что это будет одна из самых низких налоговых ставок для IT-отрасли в мире.

Также Путин в обращении к россиянам предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

RT вёл трансляцию обращения Путина.