Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну

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Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну.
Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну
  • РИА Новости

«С 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых — везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать», — сказал Путин.

Также он предложил снизить возраст для получения статуса самозанятого с 18 до 16 лет.

«По расчётам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога», — добавил президент.

Ранее Федеральная налоговая служба России уточнила порядок использования налогового бонуса для самозанятых.

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