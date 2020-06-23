Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну
- РИА Новости
«С 1 июля на территории всей страны, у всех регионов должно появиться право вводить режим для самозанятых — везде, по всей стране. А значит, люди смогут официально и спокойно работать», — сказал Путин.
Также он предложил снизить возраст для получения статуса самозанятого с 18 до 16 лет.
«По расчётам, этим правом смогут воспользоваться около 3 млн наших граждан. При этом такие начинающие предприниматели также получат дополнительные налоговые льготы, а именно налоговый капитал в размере одного МРОТ, чтобы не отвлекать ресурсы от развития своего дела на уплату налога», — добавил президент.
Ранее Федеральная налоговая служба России уточнила порядок использования налогового бонуса для самозанятых.