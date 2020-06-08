ФНС уточнила порядок использования налогового бонуса для самозанятых

Федеральная налоговая служба России уточнила порядок использования налогового бонуса для самозанятых.

Дополнительный бонус предоставляется всем зарегистрированным самозанятым на уплату налога на профессиональный доход.

Перевести его на банковскую карту или оплатить другие налоги за его счёт нельзя, сообщает «Взгляд».

«Суммарный налоговый бонус в 2020 году уменьшает в полном объёме сумму начисленного налога, задолженности и пени до его полного использования», — заявили в ФНС.

Как уточняется, всем плательщикам налога на профессиональный доход предоставлен дополнительный налоговый капитал в размере одного МРОТ — 12 130 рублей.

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