В ФНС рассказали о субсидиях для бизнеса на выплату зарплаты
- РИА Новости
«В течение мая территориальные подразделения ФНС приняли 1,215 млн заявлений на предоставление субсидий за апрель. Так, 956 тыс. заявителей признаны соответствующими всем критериям, субсидии им уже перечислены — 41 млрд рублей в расчёте на 3,41 млн сотрудников», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФНС.
6 мая глава ФНС России Даниил Егоров представил на совещании с российским президентом Владимиром Путиным презентацию, в которой говорилось, что поступления налогов в стране в апреле снизились на 31,4%.
ФНС откроет налоговые инспекции для приёма граждан по записи с 15 июня.