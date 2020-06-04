В ФНС рассказали о субсидиях для бизнеса на выплату зарплаты

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России сообщили, что почти 1 млн предпринимателей получили субсидии на выплату зарплат сотрудникам.

«В течение мая территориальные подразделения ФНС приняли 1,215 млн заявлений на предоставление субсидий за апрель. Так, 956 тыс. заявителей признаны соответствующими всем критериям, субсидии им уже перечислены — 41 млрд рублей в расчёте на 3,41 млн сотрудников», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ФНС.

6 мая глава ФНС России Даниил Егоров представил на совещании с российским президентом Владимиром Путиным презентацию, в которой говорилось, что поступления налогов в стране в апреле снизились на 31,4%.

ФНС откроет налоговые инспекции для приёма граждан по записи с 15 июня.