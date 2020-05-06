Поступление налогов в России в апреле снизилось на треть

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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров представил на совещании с российским президентом Владимиром Путиным презентацию, в которой говорилось, что поступления налогов в стране в апреле снизились на 31,4%.
Поступление налогов в России в апреле снизилось на треть
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ФНС, фактические поступления налогов в апреле составили 1,716 трлн рублей, что на 31,4% меньше уровня 2019 года.

В частности, в федеральный бюджет поступило 784,2 млрд рублей — спад на 31,2% к уровню апреля 2019 года.

Отмечается, что падение поступлений по разным категориям налогов отличается. Так, например, поступления по налогу на прибыль в этом апреле оказались на 40,8% меньше, чем в аналогичный месяц в прошлом году, а по НДС падение составило 26,7%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов оценил возможность снижения налогов для предпринимателей.

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