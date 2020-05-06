Силуанов оценил возможность снижения налогов для предпринимателей

Министр финансов России Антон Силуанов в интервью газете «Ведомости» ответил на вопрос о возможности снижения налогов для предпринимателей для стимулирования экономики.

«Обсуждается не снижение налогов, а налоговый стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность. Кардинально менять налоги не планируется», — отметил глава Минфина.

Он также заявил, что правительство не рассматривает введение прогрессивной ставки НДФЛ на высокие доходы.

«Мы уже фактически ввели прогрессию — налог на процентный доход от больших депозитов. Дополнительные предложения увеличить налоги не рассматриваются», — заверил Силуанов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей экономики приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды.

Телеканал «360» передавал, что малый и средний бизнес Московской области получил отсрочку по уплате некоторых налогов на шесть месяцев.