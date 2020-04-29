Малый бизнес Подмосковья получил отсрочку по уплате некоторых налогов

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Малый и средний бизнес Московской области получил отсрочку по уплате некоторых налогов на шесть месяцев.
Малый бизнес Подмосковья получил отсрочку по уплате некоторых налогов
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«По НДС и страховым взносам сроки были до 25 апреля этого года — перенесли до 15 мая этого года. Важно, что в отдельной колонке стоят сроки для субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Сроки с 15 апреля переносятся на шесть месяцев — до 15 октября этого года», — рассказала заместитель руководителя ИФНС России по региону Ольга Воронцова на совещании с зампредом правительства Подмосковья Вадимом Храмовым.

Она также отметила, что для получения рассрочек и отсрочек в пострадавших отраслях не нужно подавать специальные заявления.

Накопленный долг по налогам и страховым взносам можно будет оплатить позже равными долями.

Как пояснила Воронцова, фактически сроки уплаты переносятся ещё более чем на год для того, чтобы поддержать малый бизнес.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

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