Экономист прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,5%

Экономист и политолог Никита Масленников прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.

«По году прогнозы разные, но совершенно очевидно, что он будет около инфляционного таргета. Это позволяет ЦБ переходить к такой мягкой денежно-кредитной политике, которая является стимулом для экономики», — заявил он в беседе с Nation News.

Как напомнил эксперт, вслед за снижением ключевой ставки снижаются и ставки по кредитам для юридических и физических лиц.

Со своей стороны, экономист Андрей Колганов в беседе с kp.ru подтвердил, что это делает более низкой процентную ставку по кредитам.

«Вероятно, будет продолжено снижение ставок по ипотечному кредитованию и по потребительским кредитам вообще», — прогнозирует он.

По словам эксперта, для бизнеса более дешёвые кредиты создают благоприятную среду для развития производства.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.