В Госдуме прокомментировали решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,5%

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.
В Госдуме прокомментировали решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,5%
  • РИА Новости

«Снижая ставку, регулятор поддерживает экономическую активность, и довольно быстро это станет заметно. Ведь такой шаг автоматически повышает спрос на заёмные ресурсы со стороны бизнеса и населения, а значит, процесс кредитования активизируется со стороны как физических, так и юридических лиц», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, таким образом оживляется банковский сектор, получает толчок торговля, а попутно бизнес получает возможности для открытия новых проектов или развития уже имеющихся.

Как отметил Аксаков, отечественной экономике необходимо дать возможность развиваться, а для этого нужно вести максимально мягкую денежно-кредитную политику.

Со своей стороны, доцент РЭУ им. Плеханова Владимир Колмаков в беседе с телеканалом «360» назвал понижение ставки ожидаемым шагом.

«Сейчас мы, по сути, послали сигнал всему рынку, что кредитные ресурсы будут и дальше дешеветь», — отметил он.

В мае председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в российской экономике развивается в целом близко к базовому прогнозу.

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