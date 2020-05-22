В ЦБ рассказали о ситуации в российской экономике

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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация в российской экономике развивается близко к базовому прогнозу ЦБ.
В ЦБ рассказали о ситуации в российской экономике
  • РИА Новости

«Мы видим, что ситуация развивается в целом близко к нашему базовому прогнозу», — цитирует её РИА Новости.

Также она отметила, что в настоящий момент нет обстоятельств, которые могли бы вынудить регулятор снизить ключевую ставку внепланово, не дожидаясь следующего заседания совета директоров через месяц.

Ранее Набиуллина заявила, что Центробанк России видит потенциал для проведения «мягкой политики» и дальнейшего снижения процентной ставки для поддержания экономики в условиях снятия ограничительных мер. 

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