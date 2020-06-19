В Госдуме оценили решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,5%

Председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенёв прокомментировал решение Банка России снизить ключевую ставку до 4,5% годовых.

«Снижение учётной ставки ЦБ симметрично приводит к снижению процентной ставки коммерческих банков, которые в том числе кредитуют реальный сектор. Это поможет удержать в периметре страны потенциально инновационные проекты», — заявил он в беседе с ФАН.

Депутат не исключил, что до конца года ключевую ставку понизят ещё на 0,25—0,5%.

Со своей стороны, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с радио Sputnik назвал решение регулятора необходимой и позитивной мерой.

«Мне кажется, она будет оказывать позитивное воздействие на стимулирование деловой активности, снизит процентное бремя, которое несёт население при ипотечной и других формах кредитования», — считает эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал решение Банка России.