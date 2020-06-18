В Кремле прокомментировали сообщения о налоге для богатых

Окончательных решений по повышению НДФЛ для богатых пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в связи с непростой ситуацией идёт постоянный обмен мнениями на экспертном уровне относительно возможных шагов в плане антикризисных мер и действий по стимулированию экономического развития.

В рамках этих дискуссий обсуждается в том числе и упомянутая мера, сообщил Песков.

«Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты, мы вас проинформируем», — сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о возможных сроках, он отметил, что в нынешних условиях «диалог ведётся весьма интенсивно и в сжатые сроки, решения принимаются очень быстро».

Ранее СМИ сообщили, что правительство вернулось к обсуждению повышенного налогообложения граждан с высокими доходами.



