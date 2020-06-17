Forbes: в России может появиться налог для богатых

Правительство России вернулось к обсуждению повышенного налогообложения граждан с высокими доходами, пишет Forbes со ссылкой на источники.

По информации издания, в качестве одного из вариантов рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Так, НДФЛ для тех, чьи доходы превышают 2—3 млн рублей в год, могут поднять до 15%.

Также изучается сценарий с необлагаемым уровнем дохода в размере прожиточного минимума, рассказали собеседники издания.

Дискуссии возобновились на фоне резкого роста дефицита бюджета, говорится в материале. Однако, по словам источников, речь идёт не о том, чтобы увеличить за счёт изменения налогов отчисления в бюджет, а о том, чтобы использовать эти деньги для социальных нужд.

Как отмечается, итогового решения по данному вопросу пока нет. В частности, против выступает Минфин, который считает, что если повышение ставки будет небольшим, то и дополнительные поступления будут несущественными, при этом администрирование — сложным.

Ранее министр финансов России оценил возможность снижения налогов для предпринимателей в целях стимулирования экономики.