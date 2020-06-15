Путин надеется, что развитие туризма в России поможет перевозчикам

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что эффективное развитие внутреннего туризма в стране позволит авиаперевозчикам «почувствовать это экономически».

Во время совещания по поддержке экономики и социальной сферы Путин отметил, что некоторые страны не открываются и не могут разобраться, «кого пускать, а кого не пускать».

«Внутренний туризм будем развивать. Постараемся сделать это эффективно, так, чтобы перевозчик это почувствовал экономически», — сказал глава государства.

В мае Владимир Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма.

5 июня стало известно, что президент подписал указ, согласно которому Ростуризм переходит в прямое подчинение российскому правительству.