Путин надеется, что развитие туризма в России поможет перевозчикам

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Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что эффективное развитие внутреннего туризма в стране позволит авиаперевозчикам «почувствовать это экономически».
Путин надеется, что развитие туризма в России поможет перевозчикам
  • РИА Новости

Во время совещания по поддержке экономики и социальной сферы Путин отметил, что некоторые страны не открываются и не могут разобраться, «кого пускать, а кого не пускать».

«Внутренний туризм будем развивать. Постараемся сделать это эффективно, так, чтобы перевозчик это почувствовал экономически», — сказал глава государства.

В мае Владимир Путин призвал форсировать развитие внутреннего туризма.

5 июня стало известно, что президент подписал указ, согласно которому Ростуризм переходит в прямое подчинение российскому правительству.

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