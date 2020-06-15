Глава «Газпром нефти» назвал логичным решение о продлении сделки ОПЕК+

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия 24» назвал логичным решение о продлении сокращения добычи нефти до конца июля.

«Баланс спроса и предложения ещё не достигнут, ещё по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантинов, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным», — сказал он.

6 июня страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти до конца июля текущего года.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что такое решение было принято, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.