Глава «Газпром нефти» назвал логичным решение о продлении сделки ОПЕК+

Короткая ссылка
Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в интервью телеканалу «Россия 24» назвал логичным решение о продлении сокращения добычи нефти до конца июля.
Глава «Газпром нефти» назвал логичным решение о продлении сделки ОПЕК+
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Баланс спроса и предложения ещё не достигнут, ещё по-прежнему на рынке достаточно много избыточных запасов, которые сформированы за последние месяцы. В условиях того, что мы только-только выходим из карантинов, продление на месяц максимального сокращения добычи, безусловно, является логичным», — сказал он.

6 июня страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи нефти до конца июля текущего года.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что такое решение было принято, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить