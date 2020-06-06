Новак прокомментировал продление сделки ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ продлили действующие квоты по сокращению добычи нефти до конца июля, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.

«Сегодня было принято решение, чтобы те параметры, которые были на июнь, по сокращению на 9,7 млн баррелей в сутки, продлить еще на один месяц — на июль, чтобы усилить влияние сделки, чтобы рынок балансировал, и снизить риски и неопределенность», — приводит ТАСС слова Новака.

Он отметил, что участие в сделке сохраняет и Мексика.

«Единственное, что поменялось — (в планах на июль) было 7,7 (млн баррелей в сутки сокращение добычи), а теперь 9,7 (млн баррелей в сутки) вместе с Мексикой», — сказал российский министр.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля текущего года.