Новак прокомментировал продление сделки ОПЕК+
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- РИА Новости
«Сегодня было принято решение, чтобы те параметры, которые были на июнь, по сокращению на 9,7 млн баррелей в сутки, продлить еще на один месяц — на июль, чтобы усилить влияние сделки, чтобы рынок балансировал, и снизить риски и неопределенность», — приводит ТАСС слова Новака.
Он отметил, что участие в сделке сохраняет и Мексика.
«Единственное, что поменялось — (в планах на июль) было 7,7 (млн баррелей в сутки сокращение добычи), а теперь 9,7 (млн баррелей в сутки) вместе с Мексикой», — сказал российский министр.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля текущего года.