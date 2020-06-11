В Удмуртии рассказали о темпах роста экспорта агропродукции

С января 2020 года Удмуртия увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на 32%.

Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на региональный Минсельхоз.

Поставки достигли объёма $1,85 млрд (против $1,04 млрд в 2019 году).

Продукцию экспортируют в Китай, Монголию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Армению, Молдавию, Польшу и Нидерланды.

Основная доля приходится, в частности, на молочные продукты, свинину, мучные и кондитерские изделия, картофель.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область заняла второе место среди регионов — лидеров Центрального федерального округа по экспорту мороженого.