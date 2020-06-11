Кудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики
- РИА Новости
По данным правительства, нацплан стоит 5 трлн рублей, включая меры трёх пакетов, сказал Кудрин.
«На 2020 год заложено 2,8 трлн рублей, из них 133 млрд — на мероприятия, которые не входили в предыдущие пакеты, а на 2021 год заложено 2,4 трлн рублей, из них новые меры — около 300 млрд рублей», — заявил он в беседе с ТАСС.
Он отметил, что национальный план добавил примерно 430 млрд рублей поддержки на два года.
Как сообщалось ранее, общенациональный план восстановления экономики России включает три этапа.
Премьер-министр Михаил Мишустин попросил в ближайшее время доработать проект плана и учесть итоги отраслевых совещаний с президентом Владимиром Путиным.