Кудрин рассказал о новых мерах в плане восстановления экономики

Национальный план восстановления экономики включает в себя около 430 млрд рублей новых мер поддержки, рассказал глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

По данным правительства, нацплан стоит 5 трлн рублей, включая меры трёх пакетов, сказал Кудрин.

«На 2020 год заложено 2,8 трлн рублей, из них 133 млрд — на мероприятия, которые не входили в предыдущие пакеты, а на 2021 год заложено 2,4 трлн рублей, из них новые меры — около 300 млрд рублей», — заявил он в беседе с ТАСС.

Он отметил, что национальный план добавил примерно 430 млрд рублей поддержки на два года.

Как сообщалось ранее, общенациональный план восстановления экономики России включает три этапа.

Премьер-министр Михаил Мишустин попросил в ближайшее время доработать проект плана и учесть итоги отраслевых совещаний с президентом Владимиром Путиным.