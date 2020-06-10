Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

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Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом физический экспорт российской нефти за данный период сократился на 4% — до 84,9 млн тонн.

Доходы от экспорта нефти из России сократились в апреле по сравнению с мартом почти на 40% — до $4,46 млрд, а физический объём экспорта не менялся и составлял 21,8 млн тонн.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля этого года.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ продлили действующие квоты по сокращению добычи нефти до конца июля, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.

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