Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился
- Reuters
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
При этом физический экспорт российской нефти за данный период сократился на 4% — до 84,9 млн тонн.
Доходы от экспорта нефти из России сократились в апреле по сравнению с мартом почти на 40% — до $4,46 млрд, а физический объём экспорта не менялся и составлял 21,8 млн тонн.
Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ единодушно договорились продлить текущее сокращение добычи нефти до конца июля этого года.
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны ОПЕК+ продлили действующие квоты по сокращению добычи нефти до конца июля, чтобы сбалансировать нефтяной рынок.