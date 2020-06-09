Предпринимателям в Подмосковье предоставили отсрочку по аренде на 63 млн рублей

Короткая ссылка
Предпринимателям, арендующим муниципальное имущество и неразграниченные земли в Московской области, предоставили отсрочку по оплате на 63 млн рублей.
Предпринимателям в Подмосковье предоставили отсрочку по аренде на 63 млн рублей
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра имущественных отношений региона Наталью Адигамову.

«Данная мера введена в 62 муниципальных образованиях Подмосковья», — сказала она.

По её словам, отсрочку получили около 250 арендаторов.

Как отметила Адигамова, приём заявлений продолжается. На рассмотрение поступило примерно 1,4 тыс. обращений от юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее НСН сообщала, что новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на общую сумму 3,7 млрд рублей за год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить