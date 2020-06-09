Предпринимателям в Подмосковье предоставили отсрочку по аренде на 63 млн рублей

Предпринимателям, арендующим муниципальное имущество и неразграниченные земли в Московской области, предоставили отсрочку по оплате на 63 млн рублей.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра имущественных отношений региона Наталью Адигамову.

«Данная мера введена в 62 муниципальных образованиях Подмосковья», — сказала она.

По её словам, отсрочку получили около 250 арендаторов.

Как отметила Адигамова, приём заявлений продолжается. На рассмотрение поступило примерно 1,4 тыс. обращений от юрлиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее НСН сообщала, что новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на общую сумму 3,7 млрд рублей за год.