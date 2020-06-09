Новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на 3,7 млрд рублей за год

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Новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на общую сумму 3,7 млрд рублей за год.
Новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на 3,7 млрд рублей за год
  • ©mos.ru

Об этом сообщает НСН.

«Портал даёт возможность малому и среднему бизнесу активно участвовать в госзакупках малого объёма. С новыми пользователями портала, которые присоединились к нему за прошедший год, были заключены 29 тыс. контрактов на сумму 3,7 млрд рублей, это 9,5% от общего объёма всех закупок за это время», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, почти 80% новых пользователей подписали за год хотя бы один контракт с помощью портала.

Активнее всего проявили себя поставщики различных средств связи и программного обеспечения, а также строительных и медицинских товаров, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.

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