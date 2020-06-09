Новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на 3,7 млрд рублей за год

Новые пользователи московского портала поставщиков заключили контракты на общую сумму 3,7 млрд рублей за год.

Об этом сообщает НСН.

«Портал даёт возможность малому и среднему бизнесу активно участвовать в госзакупках малого объёма. С новыми пользователями портала, которые присоединились к нему за прошедший год, были заключены 29 тыс. контрактов на сумму 3,7 млрд рублей, это 9,5% от общего объёма всех закупок за это время», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, почти 80% новых пользователей подписали за год хотя бы один контракт с помощью портала.

Активнее всего проявили себя поставщики различных средств связи и программного обеспечения, а также строительных и медицинских товаров, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее эксперт Российского института стратегических исследований экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил поддержку малого и среднего бизнеса в стране.