«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
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По информации издания, разрабатывается идея установить потолок вознаграждения на уровне трёх минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 млн рублей в год.
Предполагается, что исключения будут возможны, но только по решению президента России.
Как отмечается в материале, кабмин намерен в целом оптимизировать и унифицировать выплаты топ-менеджерам, привязав их к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что поднимал вопрос о зарплатах руководства госкомпаний в общении с управленцами.