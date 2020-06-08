«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний

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Власти обсуждают возможность ограничения зарплат топ-менеджеров государственных компаний и корпораций, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.
«Ъ» узнал о планах ограничить выплаты топ-менеджерам госкомпаний
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По информации издания, разрабатывается идея установить потолок вознаграждения на уровне трёх минимальных заработков премьер-министра, то есть не более 30 млн рублей в год.

Предполагается, что исключения будут возможны, но только по решению президента России. 

Как отмечается в материале, кабмин намерен в целом оптимизировать и унифицировать выплаты топ-менеджерам, привязав их к короткому перечню показателей эффективности (KPI).

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что поднимал вопрос о зарплатах руководства госкомпаний в общении с управленцами.

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