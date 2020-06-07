«Газпром» объявил тендер на поставку труб на 98 млрд рублей

ООО «Газпром инвест» объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020—2022 годах труб большого диаметра с антикоррозионным покрытием с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 млрд рублей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные портала госзакупок.

Отмечается, что продукция поставляется в период с 30 марта 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Около 1,3 млн тонн труб, в зависимости от спецификации, будут поставляться на различные объекты.

Уточняется, что заявки на участие в тендере принимаются до 15 июня, итоги планируют подвести 16 июня.

В мае «Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири — 2».

В феврале сообщалось, что «Газпром» в 2030 году ожидает роста добычи газа на 21% по сравнению с 2019 годом.