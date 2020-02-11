«Газпром» ожидает роста добычи газа на 21% к 2030 году

«Газпром» в 2030 году ожидает роста добычи газа на 21% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в этом случае «Газпром» может достигнуть показателя в 605 млрд куб. м газа.

Уточняется, что в компании также ожидают снижения объёма инвестиций на 11% в период с 2020 по 2030 годы.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.