«Газпром» ожидает роста добычи газа на 21% к 2030 году
- РИА Новости
Отмечается, что в этом случае «Газпром» может достигнуть показателя в 605 млрд куб. м газа.
Уточняется, что в компании также ожидают снижения объёма инвестиций на 11% в период с 2020 по 2030 годы.
Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга «Росукрэнерго» на $1,7 млрд.