«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»

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«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири — 2». Об этом сообщил глава российской компании Алексей Миллер.
«Газпром» начал проектно-изыскательские работы по «Силе Сибири — 2»
  • РИА Новости

«По поручению президента России «Газпром» начал проектно-изыскательские работы по газопроводу «Сила Сибири — 2», — цитирует ТАСС Миллера.

По его словам, целью проекта является соединение газотранспортной инфраструктуры Запада и Востока России, газификация в Восточной Сибири.

«Также «Сила Сибири — 2» может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай мощностью до 50 млрд куб. м», — добавил он.

При этом, указал он, газ Ямала будет поставляться и в Европу, и в Азию.

В конце марта российский лидер Владимир Путин на встрече с Миллером одобрил переход к разработке технико-экономического обоснования работ для «Силы Сибири — 2».

В конце 2019 года Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в церемонии запуска газопровода «Сила Сибири». 

В начале мая RT писал, что аналитики конгресса США рекомендовали изучить последствия для американской стороны от российско-китайского энергетического сотрудничества и ввода в эксплуатацию «Силы Сибири».

Там утверждали, что партнёрство Москвы и Пекина может привести к снижению экспорта американского сжиженного природного газа. 

Подробнее — в материале RT.

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